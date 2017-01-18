Сирия новости 18 января 19.30: Россия и Турция впервые нанесли совместные авиаудары в Алеппо, в Ракке схвачены три юных ИГИЛовца

Сирия, 18 января. ВКС России впервые провела совместную операцию с ВВС Турции против ИГ* в Алеппо, в Ракке были схвачены три ребенка, сражавшиеся на стороне террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В восточной части гор Аль-Каламон к северо-востоку от Дамаска боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** ведут бои с террористами ИГ, обе стороны несут потери.

В долине Вади Барада на северо-западе провинции как минимум два снаряда, выпущенные боевиками, упали на территорию населенного пункта Ашрафият аль-Вади, находящегося под контролем правительственных войск.

Одновременно с этим сирийская армия при поддержке отрядов «Хезболлы» ведет бои с боевиками на подступах к находящемуся под ее контролем населенному пункту Айн аль-Фиджа в долине.

В ходе своего наступления исламисты подожгли несколько зданий в селении, в соцсетях выложены фотографии с места событий.

#عاجل

المجموعات المسلحة تقوم باحراق المنازل في بلدة عين الفيجة في منطقة #وادي_بردى بريف دمشق#الإعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/cN1ugPgoeg — الاعلام الحربي مركزي (@C_Military1) January 18, 2017

Артиллерия правительственных войск открыла в ответ огонь по скоплениям боевиков в окрестностях населенного пункта. Вертолеты сирийских ВВС наносят удары по позициям исламистов в долине.

В Восточной Гуте Дамаска продолжается наступление правительственных войск на позиции боевиков на направлении населенного пункта Аль-Бахария.

В квартале Джобар, восточном пригороде Дамаска, исламисты с ночи пытаются сломить сопротивление удерживающих район сил Сирийской арабской армии. Боевики несут потери, сообщают источники в оппозиции.

Провинция Тартус

В небе над базой ВМФ РФ в Тартусе совершил разведывательный полет противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Это подтверждают западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации.

Отметим, что активность ВВС США в районах дислокации российских военных кораблей заметно возросла с лета 2016 года.

Провинция Алеппо

Основные события в провинции Алеппо развиваются на востоке, где второй день подряд продолжается наступление сирийской армии на позиции ИГ.

Правительственным войскам удалось продвинуться на нескольких направлениях. В частности, у террористов был отбит город Аль-Карьятейн. Сирийская артиллерия интенсифицировала удары по объектам террористов в регионе.

Российский генштаб, в свою очередь, заявил, что ВКС России впервые нанесли совместные с ВВС Турции удары по позициям боевиков ИГ в восточной части провинции. С российской стороны в операции участвовали бомбардировщики Су-24, Су-25 и Су-35, с турецкой – истребители F-16 и F-4.

В результате операции было уничтожено 36 объектов террористов к районе города Аль-Баб.

Одновременно с этим в северной части провинции в районе населенного пункта Марааназ были зафиксированы столкновения между курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF)**** с одной стороны и турецкими войсками и группировками вооруженной оппозиции, участвующими в операции «Щит Евфрата».

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс продолжаются затяжные бои между правительственными войсками и боевиками ИГ.

ВКС России нанесли удары по позициям террористов в районе военного аэродрома Ат-Тифор (Т4) западнее Пальмиры.

Сирийская армия продолжает наращивать давление на боевиков в окрестностях аэродрома. Стороны обмениваются артиллерийским огнем. Сирийские активисты подтверждают обоюдные потери.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики ИГ сумели отбить у сирийской армии несколько позиций в окрестностях военного аэродрома Дейр эз-Зора.

Сирийские активисты сообщают, что террористы в ходе кровопролитных боев с правительственными войсками установили контроль над электростанцией к западу от аэродрома. Поступает информация об убитых и раненых с обеих сторон. Несколько сирийских военнослужащих были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля, которым управлял террорист-смертник.

Таким образом, ИГ смогло сомкнуть кольцо вокруг аэродрома. Сам город оказался в двойном оцеплении террористов, в отдельных районах идут бои. Правительственные войска оказывают ожесточенное сопротивление боевикам, артиллерия и ВВС наносят удары по скоплениям террористов в окрестностях Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Отряды вооруженных исламистов обстреляли позиции группировки «Джейш Халид бин Валид», связанной с ИГ, в районе пункта досмотра Аль-Алан и селения Сахам аль-Джолан в западной части провинции Даръа. Информации о пострадавших на настоящий момент не поступало, сообщают сирийские активисты.

Провинция Ракка

Удар одного из самолетов ВВС международной коалиции уничтожил мост через Евфрат в районе населенного пункта Аль-Ямама в западной части провинции Ракка.

Одновременно с этим отряды SDF в ходе наступления на позиции ИГ в рамках операции «Гнев Евфрата» схватили трех детей, которые сражались в рядах террористов. В интернете было опубликовано видео, на котором запечатлены юные боевики.

Стоит отметить, что командование ИГ стало в большем масштабе прибегать к использованию детей в качестве «солдат халифата» в свете крупных поражений, которые террористы понесли в Сирии, Ираке и Ливии за последний год.

Провинция Хама

Обстановка в южной части провинции Хама остается напряженной. Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Хирбнафаса.

Ирак

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что правительственные войска зачищают последние укрепленные пункты боевиков ИГ в восточной части Мосула.

В свою очередь, иракское командование заявило, что у террористов был отбит исторический район и холм Телль Нергал на севере города. Боевики понесли большие потери.

На юго-востоке Багдада один человек погиб и пять было ранено в результате взрыва бомбы у оживленного кафе. Пострадавшие были доставлены в больницу, силы безопасности оцепили место происшествия.