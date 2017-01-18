Звезда «Обитаемого острова» сломал позвоночник

Москва, 18 января. Звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов прикован к постели из-за сломанного позвоночника.

Как оказалось, перед Новым годом актер получил страшную травму. Степанов подскользнулся на ступеньках во время гололеда и неудачно упал. Медики диагностировали у него перелом тазобедренной кости и двух позвонков.

Известно, что артист прикован к постели. Однако он не опускает руки: Степанов намерен заново научиться ходить и вернуться в профессию, когда здоровье ему позволит.

Ранее стало известно, что голливудский актер Джек Николсон больше не планирует сниматься в кино. Легендарный артист вышел на пенсию.