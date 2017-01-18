Лекарство от болезни Альцгеймера поможет отрастить новые зубы

Москва, 18 января. Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что лекарство от болезни Альцгеймера способствует восстановлению зубов.

В ходе создания нового лекарства от болезни Альцгеймера ученые провели ряд экспериментов с участием грызунов. На основании результатов эксперимента, выяснилось, что новое лекарство положительно влияет на зубы грызунов.

Чтобы подтвердить свои выводы ученые повторили эксперимент, предварительно просверлив дырки в зубах грызунов. Результаты повторного эксперимента превзошли ожидание ученых, дырки в зубах грызунов полностью исчезли после использования нового лекарственного препарата.