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Кандидат в постпреды США при ООН опасается «играющей мускулами» России
Политика

Кандидат в постпреды США при ООН опасается «играющей мускулами» России

Сегодня 20:06
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Кандидат в постпреды США при ООН опасается «играющей мускулами» России

Вашингтон, 18 января. Кандидат на должность постпреда Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли не доверяет России. Об этом политик заявила на слушаниях в сенате США.

«Россия играет мускулами, вот чем они занимаются. Думаю, нужно быть осторожными», — объяснила Хейли.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал предложение избранного президента США Дональда Трампа о ядерном разоружении.

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Алексей Громов
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