Познер считает письмо журналистов США к Трампу стартом «военных действий»

Москва, 18 января. Американские журналисты сопротивляются попыткам избранного президента США Дональда Трампа ограничить их доступ к Белому дому. Об этом журналистам в среду заявил известный российский телеведущий Владимир Познер.

Ранее стало известно о том, что представители СМИ написали Трампу открытое письмо, в котором критикуется манера общения нового главы государства с прессой.

«Письмо, если угодно, является началом «военных действий» в переносном смысле. Чем все закончится, время покажет», — объяснил Познер в интервью «Экономике сегодня».

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