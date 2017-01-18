Промышленный альпинист разбился насмерть, упав со здания на севере Москвы

Москва, 18 января. Промышленный альпинист сорвался со стены здания телеканала «Звезда» в Москве и погиб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла днем 18 января на севере столицы в районе станции метро «ВДНХ». 28-летний уроженец Узбекистана чистил крышу шестиэтажного здания на проспекте Мира от снега. Он перегнулся через ограждение и упал вниз, не удержав равновесие. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности. Как сообщает телеканал 360, он пытался дотянуться до удаленного участка, отстегнув пояс безопасности.