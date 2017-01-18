Подросток устроил стрельбу в мексиканском колледже и покончил с собой

Мехико, 18 января. Минимум три человека застрелены 12-летним подростком в Американском северо-восточном колледже мексиканского города Монтеррей, сообщили в правоохранительных органах страны.

12-летний подросток пришел в колледж с оружием и застрелил своих товарищей. По данным правоохранительных органов, погибли минимум три человека, включая самого нападавшего, который покончил с собой. Также сообщалось о том, что ранения получили два учителя.

На место трагедии прибыли силы безопасности. Проводится расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что житель города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа едва не зарезал свою возлюбленную, которая отказалась жить вместе с ним.