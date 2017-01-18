Минобороны РФ: армия Сирии при поддержке ВКС РФ штурмует Пальмиру

Москва, 18 января. Армия Сирии при поддержке ВКС РФ начали наступательную операцию на позиции террористов группировки ИГИЛ (запрещенная в РФ) в районе Пальмиры. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

«В районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ», — сообщил генерал.

Рудской также добавил, что решение о начале операции было принято на основании разведданных, согласно которым террористы намерены уничтожить мировое историческое наследия в Пальмире.