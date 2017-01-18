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Житель Луганска едва не стал Огурцом, выйдя за пределы ЛНР
Новороссия

Житель Луганска едва не стал Огурцом, выйдя за пределы ЛНР

Сегодня 19:29
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СБУ пыталась превратить жителя Донбасса в «Огурца»

Луганск, 18 января. Служба безопасности Украины попыталась завербовать жителя Луганска, который часто ездил за овощами в Станицу Луганскую. Об этом в среду сообщил официальный представитель министерства государственной безопасности Луганской народной республики.

Согласно предварительной информации украинские силовики задержали мужчину и заставили его подписать соглашение о «сотрудничестве».

«Ему был присвоен в насмешку оперативный псевдоним «Огурец» и поставлено первое задание по сбору сведений в отношении военнослужащих ЛНР», — отметили в пресс-службе ведомства.

Когда мужчина вернулся домой, он сообщил об инциденте в МГБ.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская сторона 682 раза нарушила режим перемирия в Донбассе.

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Алексей Громов
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