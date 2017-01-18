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Общество

Главные новости 18 января

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Дайджест новостей за 18.01.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 18 января.

Центральное разведывательное управление США опубликовало архив из примерно 13 миллионов страниц различных документов, информирует телеканал CNN. ЦРУ рассекретило архив документов о войнах и «визитах» НЛО.

Федеральная антимонопольная служба инициировала делопроизводство в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина и нескольких сотрудников компании «Газпром».​ ФАС объяснила, почему завела дело на самарского губернатора и менеджеров «Газпрома».

Украинские власти сами отказываются от Донбасса, о чем красноречиво говорит введенная ими блокада ЛНР и ДНР. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал, как Киев отказывается от Донбасса.

Американка Саммер Зервос, обвинявшая избранного президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, обратилась со своими претензиями в нью-йоркский суд иск о защите чести и достоинства за два дня до инаугурации. Обвинявшая Трампа в домогательствах женщина подала в суд перед инаугурацией.

Американские ученые пришли к выводу, что употребление небольшого количества вина перед сном помогает справиться с ожирением. Ученые рассказали, как глоток вина перед сном поможет похудеть.

Китайские власти готовы выступить посредником в споре между Украиной и руководством республик Донбасса. Китай предложил Порошенко помощь с Донбассом.

 Жители Земли смогут увидеть ярчайший астероид, называющийся Веста, который будет находиться на расстоянии 229 миллионов километров от Земли. Жители Земли увидят ярчайший астероид в ночь на 19 января.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о статусе регионов РФ, в том числе Крыма, отметив, что это не является для Москвы предметом для дискуссии.​ Песков прокомментировал предложение Савченко «сдать Крым, чтобы вернуть Донбасс».

Избранный президент США Дональд Трамп попросил американцев, которые объявили бойкот его инаугурации, сдать билеты. Трамп потребовал от своих противников сдать билеты на инаугурацию.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что объединению ДНР и ЛНР пока мешают обстоятельства формального характера. Захарченко объяснил, почему ДНР и ЛНР не могут объединиться.

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Алексей Громов
#новости #главные новости #новости 18 января
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