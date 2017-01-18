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Американские ученые намерены создать бронежилет из волос
Технологии

Американские ученые намерены создать бронежилет из волос

Сегодня 18:32
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Американские ученые намерены создать бронежилет из волос

Москва, 18 января. Американские физики намерены создать искусственный сверхпрочный материал используя особенности строения человеческих волос. Об этом сообщает американский научный журнал Materials Science and Engineering: C.

В ходе последних исследований ученым удалось выяснить, что человеческий волос имеет высокую прочность и разорвать его крайне трудно. По данным исследователей, прочность волос сравнима со стальной проволокой, которая выдерживает нагрузку до 2660 атмосфер.

При этом волосы способны растягиваться в полтора раза, сохраняя механические свойства. В конечном итоге ученые приняли решение создать искусственные волокна повторяющие структуру волос, из которых будут производиться бронежилеты.

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Кирилл Иванов
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