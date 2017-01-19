ИГИЛ не выдержит совместного натиска ВКС РФ и ВВС Турции — эксперты

19 Января 2017 10:32 51

Эль-Баб, 19 января. Военные эксперты считают, что совместные действия летчиков России и Турции, успешно показавших себя в провинции Алеппо, могут окончательно выбить боевиков ИГИЛ из Сирии.

Первая совместная операция ВКС РФ и ВВС Турции состоялась около сирийского города Эль-Баб в провинции Алеппо. Турецкая армия надолго застряла под этим городом, занятым боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Турция неоднократно заявляла, что коалиция во главе с США не выполняют взятые на себя обязательства, также Анкара сообщила, что Штаты поддерживают боевиков и намерено затягивают сирийский конфликт. Теперь, считают эксперты, когда вместо пустых обещаний США Турция увидела реальные действия ВКС РФ у террористов не останется шансов удержать сирийский город.

Ранее Газета.ру сообщила о начале первой совместной военной операции РФ и Турции в Сирии.