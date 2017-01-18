Фигуристка Медведева попала в топ Forbes самых успешных молодых людей Европы

Москва, 18 января. Российская фигуристка Евгения Медведева попала в список 30 самых успешных молодых людей Европы, который представило издание Forbes.

В рейтинг попали молодые люди до 30 лет. Российская фигуристка стала самой младшей в этом списке.

Кроме Медведевой, в 30 самых успешных молодых людей Европы попали музыканты, режиссеры и актеры. Также в рейтинге числятся и другие спортсмены, например, баскетболист из Латвии Кристапс Порзингипс, который выступает в НБА за клуб «Нью-Йорк Никс».

В декабре прошлого года российская фигуристка Евгения Медведева победила в финале Гран-при в Марселе по фигурному катанию.