Бульварный украинский журналист Дмитрий Гордон сделал поистине сенсационное заявление: сбитый в небе над Донбассом малайзийский Boeing-777 спас Киев от российских танков. Ни много ни мало. Что тут скажешь? Мышление стратегическое. А вот логику даже тактической не назовешь. Иногда лучше промолчать.

Расследование крушения малайзийского самолета, якобы сбитого ополченцами 17 июля 2014 года близ поселка Грабово в Донецкой области, вошло в полный клинч. Оно, расследование, потерпело такую же катастрофу, как и сам Boeing-777 рейса MH17, следовавший из Амстердама, столицы Нидерландов, в Куала-Лумпур, столицу Малайзии. Тогда погибли 298 человек, находившихся на борту. То есть все.

Я почему написал так подробно, впихнув в один абзац все исходные данные? Да потому, что все, кто больше всего кричал по поводу катастрофы, обвиняя в этих смертях Россию и лично товарища Владимира Владимировича — ведь ополченцы Донбасса, как всемирно известно, его марионетки — про это трагическое событие уже подзабыли. Разбивши лоб о полное отсутствие каких-либо доказательств причастности армии ДНР к этой катастрофе, ее дружно заболтали и отправили в архив. Но не все.

Внезапно и без объявления войны о катастрофе вспомнил тот, от кого меньше всего можно было это ожидать. Бульварный киевский журналист, такой же бульварный писатель и певец Дмитрий Ильич Гордон. И швец, и жнец, и на дуде игрец. На дуде особенно. И бульварный он не метафорически, а буквально. Редактор собственного киевского журнала «Бульвар Гордона». За язык его никто не тянул. А то, что его за язык тянуть не надо, сам глупость ляпнет, подтвердилось буквально на днях. Он и ляпнул.

«Никто в мире сегодня не скажет, что будет с Донбассом и что будет с Крымом. Это зависит от стольких факторов, от стольких совпадений. Вы знаете, если бы самолет, Boeing тот несчастный, малайзийский, не сбили российские наемники на Донбассе тогда, может быть, российские войска уже в Киеве были. Вот такая случайность, такое совпадение, такой нюанс и трагедия поломала весь ход предполагаемой ситуации», — с умным видом аналитика заявил Гордон. (Оригинальная орфография источника топонима Малайзия сохранена — прим. ФАН).

Что тут скажешь? Конечно, мнение человека, который до всех этих событий промышлял интервью с Лолитой, Повалий, Киркоровым, Поплавским и прочими с блекджеком, нам очень ценно. Особенно в области политики и авиационных катастроф. Это авторитетное мнение. Однако — видимо, сам того не понимаю в силу своей профессиональной деятельности — Дмитрий Ильич сказал одну очень важную вещь. Буквально, как сказал бы классик марксизма-ленинизма, архиважную.

Cui prodest, что в переводе значит — кому выгодно. Так говорили древние латиняне, они же не дети, а римляне. Что они под этим подразумевали? Да очень простую вещь. Хочешь узнать, кто стоит за теми или иными событиями, особенно преступного характера — выясни, кому они выгодны. Для серьезного преступления нужен мотив. А убить почти триста человек — это не просто преступление. Это злодейство террористического масштаба. И кому оно выгодно?

Украинская власть, а вслед за ней и все рукопожатное западное сообщество, и сегодня утверждают, что это выгодно Кремлю. В чем именно выражается эта выгода, правда, никто не объясняет. Логика где-то на уровне комиксов. Есть доктор Зло, его имя все мы знаем, и всуе не будем называть, и он это самое зло творит. Вот хочется ему. Вот сидел он долгим летним вечером, скучал, смотрел «Дом-2», а потом как гаркнет: «А подать мне сюда зенитчиков! А сбить мне Boeing-777 рейса MH17, следующий из Амстердама, столицы Нидерландов, в Куала-Лумпур, столицу Малайзии! И не собьете — домой можете не приходить!».

Выгода? Да, безусловно. Потому что скучно. А тут — развлечение. Но результат-то какой? Два с половиной года бесконечных обвинений и осуждений, угроз судом, вынужденных самооправданий и внутренних расследований (а это денег стоит), сотни килограммов бумаги в переписке с Межгосударственным авиационным комитетом, он же МАК, сплошная нервотрепка и негатив.

А в результате, как прозорливо донес до нашего сведения Дмитрий Ильич Гордон, бурятские танки торжественным маршем, старательно печатая гусеницами брусчатку, по Крещатику так и не прошли. И все от скуки.

А теперь посмотрим на ситуацию наоборот. Малайзийский пассажирский борт, набитый живыми людьми, как консервная банка килькой. Украинский диспетчер, а вовсе не российский, уводит его прочь от первоначально трассы в зону боевых действий — прямо в небо над территорией, контролируемой ополченцами ДНР. И снижает ему эшелон, то есть высоту. Запись переговоров диспетчера с пилотами теряется. «Теряется» и сам диспетчер. Но зачем он это сделал? Сам он уже не ответит за отсутствием доступности. Придется ответить самим.

Объясняю: криворукость украинских зенитчиков, как показывает опыт, превосходит коленвал КамАЗа и чуть-чуть не дотягивает до каракулей на бумаге обезьяны с фломастером. И кто-то, кто диспетчером руководил, это знал. Если бы стреляли российские зенитчики — а «Бук» система вовсе не устаревшая и превосходит многие западные аналоги, а по ряду параметров и хваленный американский ЗРК «Пэтриот» — нужно ли им было снижение высоты с эшелона? И второй вопрос: нужно ли было Кремлю сбивать Boeing над территорией, контролируемой ДНР?

И каков результат? Повторимся. Как прозорливо донес до нашего сведения Дмитрий Ильич Гордон, бурятские танки торжественным маршем, старательно печатая гусеницами брусчатку, по Крещатику так и не прошли. Cui prodest?

Как говаривал человек, дипломат, прокурор и пароход Андрей Януарьевич Вышинский: «Признание — королева доказательств». Никто, кроме нынешней киевской власти, затеявшей войну в Донбассе и потерпевшей там сокрушительное поражение, выгоды от катастрофы рейса MH17 не получил.

И никто никого за язык не тянул.