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Российские саперы разминировали в Алеппо более трех тысяч зданий
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Российские саперы разминировали в Алеппо более трех тысяч зданий

Сегодня 18:36
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Российские саперы разминировали в Алеппо более трех тысяч зданий

Москва, 18 января. Российские специалисты успешно разминировали более 3200 зданий в сирийском Алеппо. Об этом журналистам рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской.

Согласно предварительным данным, саперы уничтожили 26 395 взрывоопасных предметов, которые были обнаружены на территории площадью 2000 гектаров.

«Разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более 2000 гектаров, 709 километров дорог», — отметил Рудской.

Напомним, ранее российская сторона сообщила о снижении числа нарушений соглашения о прекращении огня в Сирии.

Читайте по теме: Сирия новости 18 января 12.30: сирийская армия отбила атаку боевиков под Дамаском, в Дейр эз-Зоре идут бои на всех направлениях

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