Превращенная в тюрьму ИГИЛ школа Алеппо приняла первых учеников

Алеппо, 18 января. Дети сирийского города Алеппо вернулись в школу, которую террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в РФ) превратили в тюрьму более двух лет назад.

Как сообщает Reuters, сирийские школьники 5–15 лет вновь начали посещать полуразрушенную школу в районе Аль-Рай в северной части Алеппо. В классах нет мебели, поэтому дети сидят на ковриках, стены здания школы изрешечены пулями, а на полу лежит мусор. Пока детей обучают письму, математике и чтению, волонтеры восстанавливают здание.

На сегодняшний день российские специалисты успешно разминировали более 3200 зданий в сирийском Алеппо и уничтожили 26 395 взрывоопасных предметов на площади 2000 гектаров.