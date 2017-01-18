Полиция Гоа ничего не слышала о задержанных за дебош россиянах

18 Января 2017 18:24 32

Мумбаи, 18 января. На данный момент информация о задержании россиян в Гоа не получила подтверждения, сообщили источники Федерального агентства новостей в Генконсульстве России в Мумбаи.

По данным источника в Мумбаи, информация по двум задержанным россиянам, которые якобы устроили дебош на борту самолета, на данный момент не подтвердилась. В Генконсульстве России отметили, что обратились с соответствующих запросом в полицию, однако там заявили, что такого инцидента не было зафиксировано.

Ранее стало известно, что российские дипломаты в Индии устанавливают личности россиян, которых якобы задержала полиция в аэропорту Гоа за дебош на борту самолета.