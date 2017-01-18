Росгвардия откажется от гусеничной техники

Москва, 18 января. Представители Федеральной службы войск национальной гвардии РФ сообщили, что ведомство планирует полностью отказаться от техники на гусеничном ходу.

Ранее Росгвардия полностью отказалась от использования танков, так как в стране нет необходимости применения тяжелой бронетехники. Полный отказ от гусеничной техники мотивирован тем, что колесный транспорт значительно повышает мобильность и автономность бойцов Росгвардии. Современные бронированные автомобили типа «Тигр» и «Тайфун» обладают достаточной скоростью, запасом хода и могут быть оснащены серьезным вооружением для борьбы с незаконными вооруженными формированиями.