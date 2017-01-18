Сирия сегодня: порядок в Алеппо, поражение ИГ в Дейр эз-Зоре, забота о раненых солдатах САА

Сирия, 18 января. Возрождение правоохранительных органов в Алеппо, губернатор города Дейр эз-Зор встретился с ранеными военными САА, разгром ИГ в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Восстановление правоохранительных структур

В освобожденных районах сирийского города Алеппо при поддержке российской военной полиции были воссозданы органы охраны правопорядка, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. По его словам, на данный момент уже налажена работа новых органов правопорядка по обеспечению безопасности населения.

Рудской также отметил, что для жителей восточной части Алеппо по-прежнему работают развернутые российским Центром примирения конфликтующих сторон пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ особо подчеркнул, что российские офицеры продолжают свою работу по восстановлению мира и покоя в других городах и провинциях Сирийской Арабской Республики.

Визит к раненым в Дейр эз-Зоре

Губернатор Дейр эз-Зора Мохаммед Ибрагим Самра посетил раненых военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) после боестолкновения с боевиками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Военная обстановка

Правительственные войска при содействии ВВС нанесли авиаудары по позициям террористов ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора. По данным военного источника, позиции радикалов находились в жилых кварталах Ар-Рушдия, Аль-Хвека, Ас-Синаа, Ад-Джбейля, в окрестностях аэродрома «Джебаль Ас-Сарда» и населенных пунктов Аль-Бхейлия и Дженина, сообщает SANA.

В результате спецоперации части регулярной армии разгромили два танка, БМП, а также оснащенные пулеметами бронированные автомобили террористов. Также стало известно, что направленные на защиту аэродрома подразделения смогли обезвредить заминированную машину с террористом-смертником.

Также, по данным местных источников, в населенных пунктах Аль-Маядин, Аль-Ашара и селении Аль-Булель сообщили, что на востоке провинции Дейр эз-Зор отряды народного ополчения нейтрализовали не менее девяти боевиков ИГ.