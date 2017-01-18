Захарченко рассказал анекдот на тему санкций Запада против Крыма

18 Января 2017 18:12 60

Симферополь, 18 января. Санкции Запада против Крыма напомнили главе Донецкой народной республики Александру Захарченко анекдот про комаров и слона.

Захарченко назвал действия Запада в отношении Крыма и России бессильной злобой. Он подчеркнул, что западные власти пытаются «укусить Россию». Лидер республики также добавил, что считает санкции против Крыма незаконными.

«Знаете, это как бешеная лисица ходит, кусает, слюна течет, а сделать ничего не может, — привел пример глава ДНР. — Есть хороший анекдот. Два комара разговаривают: «Говорят, вчера слона били. Я тоже два раза успел пнуть». Приблизительно так и эти санкции».

Ранее стало известно, что главы Донецкой и Луганской народных республик поддерживают курс на интеграцию с Российской Федерацией.