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Суд в Петербурге закрыл дело йога, обвиненного в нарушении «закона Яровой»
Общество

Суд в Петербурге закрыл дело йога, обвиненного в нарушении «закона Яровой»

Сегодня 18:07
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Суд в Петербурге закрыл дело йога, обвиненного в нарушении «закона Яровой»

Санкт-Петербург, 18 января. Смольнинский районный суд Петербурга закрыл дело в отношении программиста Дмитрия Угая, который обвинялся в незаконной миссионерской деятельности, по статье из так называемого «закона Яровой».

Дмитрий Угай был задержан в октябре 2016 года в Санкт-Петербурге во время собственной лекции по йоге. Спустя 40 минут после начала лекции Угай был задержан по обвинению в незаконной миссионерской деятельности.

В ходе сегодняшнего судебного заседания был допрошен ряд свидетелей, которые заявили, что лекция носила «культурологический характер» и не пропагандировала вероучений религиозного характера. Cуд постановил прекратить производство по административному делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

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Кирилл Иванов
#дмитрий угай
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