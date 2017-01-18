Суд в Петербурге закрыл дело йога, обвиненного в нарушении «закона Яровой»

Санкт-Петербург, 18 января. Смольнинский районный суд Петербурга закрыл дело в отношении программиста Дмитрия Угая, который обвинялся в незаконной миссионерской деятельности, по статье из так называемого «закона Яровой».

Дмитрий Угай был задержан в октябре 2016 года в Санкт-Петербурге во время собственной лекции по йоге. Спустя 40 минут после начала лекции Угай был задержан по обвинению в незаконной миссионерской деятельности.

В ходе сегодняшнего судебного заседания был допрошен ряд свидетелей, которые заявили, что лекция носила «культурологический характер» и не пропагандировала вероучений религиозного характера. Cуд постановил прекратить производство по административному делу в связи с отсутствием состава правонарушения.