Появились подробности взрыва автомобиля в центре Рязани

Рязань, 18 января. Женщина пострадала в результате взрыва автомобиля в центре Рязани. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, по предварительным данным, взорвалась коробка передач.

Как стало известно ФАН, мощность взрыва была небольшой, жертв удалось избежать. Пострадавшей оказалась 38-летняя водитель автомобиля Светлана Г. Она получила рваную рану голени.

При этом, по данным источника в экстренных службах, причиной происшествия стала неисправная топливная система. Версия криминала исключена.

Как сообщалось ранее, взрыв автомобиля Suzuki прогремел на улице Свободы в центре Рязани в около 16.00. Пострадавшая была госпитализирована.