ДОСААФ подготовило более 30 тысяч человек для службы в армии

Москва, 18 января. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту в 2016 году подготовило для службы в ВС РФ 32 тысячи человек.

Руководство общества отметило, что выполняет тренировки будущих бойцов в соответствии с гособоронзаказом военного ведомства России. Всероссийская база ДОСААФ позволяет ежегодно готовить до 80 тысяч человек, в минувшем году подготовку прошли 32 тысячи, основной упор делался на специальность стрелков-парашютистов для ВДВ. Сейчас общество расширяет возможности подготовки специалистов для подразделений связи. Также в Новороссийске стартовал эксперимент по обучению специальностям, которые будут востребованы на Военно-морском флоте РФ.