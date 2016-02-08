Обвиненная в госизмене Савченко возмущена: Я умею хранить тайну

Киев, 18 января. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко отвергла все предъявляемые в ее адрес обвинения в совершении государственной измены.
Напомним, ряд украинских политиков потребовал от СБУ возбудить уголовное дело в отношении Савченко, которая участвовала в переговорах с представителями ДНР и ЛНР.
«Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею. Я не признаю никаких обвинений», — подчеркнула парламентарий.
Как сообщало агентство URA.RU, народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предложила Киеву временно отказаться от притязаний на Крымский полуостров.
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