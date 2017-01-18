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Ракетчики ЮВО осваивают новейшие комплексы «Искандер»
Россия

Ракетчики ЮВО осваивают новейшие комплексы «Искандер»

Сегодня 17:59
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Ракетчики ЮВО осваивают новейшие комплексы «Искандер»

Краснодар, 18 января. Ракетное соединение Южного военного округа приступило к подробному изучению особенностей и возможностей оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».

На практических занятиях бойцы доведут до совершенства алгоритм выполнения развертывания ракетного комплекса, занятия огневой позиции и подготовку к боевому запуску ракеты. Также тренировки проводят и расчеты транспортно-заряжающих машин, пунктов управления и технического обеспечения. После этого ракетчики выполнят несколько учебных пусков ракет по целям, расположенным на расстоянии до 500 километров. Экипажи машин отработают вождение техники в составе колонн, по пересеченной местности и на маршруте боевого патрулирования.

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Алексей Громов
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