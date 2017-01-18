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Москва осудила «лихорадочные» санкции администрации Обамы против Республики Сербской
Политика

Москва осудила «лихорадочные» санкции администрации Обамы против Республики Сербской

Сегодня 18:02
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Москва осудила «лихорадочные» санкции администрации Обамы против Республики Сербской

Москва, 18 января. Санкции США против президента Республики Сербской Милорада Додика являются лихорадочными попытками уходящей администрации Барака Обамы усложнить международную обстановку, заявили в МИД РФ.

Москва осудила односторонние ограничительные меры против Додика по линии Минфина США.

«Рассматриваем его как очередное свидетельство лихорадочных попыток уходящей администрации Б.Обамы искусственно осложнить дальнейшие международные усилия по постконфликтному урегулированию на Балканах и в ряде других регионов», — обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве России.

Ранее президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, был внесен в санкционный список США.

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Катерина Тимошенская
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