Генштаб рассказал об успехах первой совместной операции России и Турции против ИГ в Алеппо

18 Января 2017 18:01 33

Москва, 18 января. ВКС РФ и ВВС Турции начали первую совместную операцию против ИГИЛ в Сирии. Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, авиаудары по боевикам наносятся в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.

В операции участвуют девять ударных самолетов ВКС России и восемь самолетов ВВС Турции. «Всего поражается 36 объектов», — заявил Рудской.

Он подчеркнул, что все объекты, по которым наносятся удары, были согласованы по линии Генштабов и командования авиационных группировок двух стран. Доразведка целей с применением БПЛА и средств космической разведки проводилась последние двое суток.

«Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ (запрещено в РФ — прим. ФАН) показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок», — цитирует Рудского ТАСС.

Напомним, в Генштабе также сообщили, что боевики ИГ наращивают объем взрывчатых веществ в районе сирийской Пальмиры для уничтожения культурных памятников.