Минобороны РФ: Переговоры в Астане должны касаться интересов народа Сирии

Москва, 18 января. Переговоры в Астане по Сирии позволят создать условия для диалога всех ответственных сторон в интересах сирийского народа. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Он пояснил, что в течение последних двух месяцев российская сторона проделала непростую работу с представителями сирийской оппозиции, что позволило достичь заметного прогресса в подготовке к предстоящим переговорам в Астане.

«Целью работы наших специалистов является создание условий для обеспечения в ходе переговоров в Астане реального диалога всех ответственных сторон в интересах народа Сирии», — сказал Рудской.

Ранее стало известно, что правительство Сирии на предстоящих переговорах в Астане возглавит постпред САР в ООН Башар аль-Джаафари.