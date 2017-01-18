up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Украина

Савченко попала под прицел СБУ после заявления об «обмене Крыма на Донбасс»

18 Января 2017 17:50
54Просмотры

Савченко попала под прицел СБУ после заявления об «обмене Крыма на Донбасс»

Киев, 18 января. Служба безопасности Украины намерена дать правовую оценку словам народного депутата Верховной Рады о возможном обмене полуострова Крым на Донбасс.

Надежда Савченко, комментируя ситуацию в Донбассе, заявила, что конфликт можно решить только мирным путем. Савченко отметила, что киевские власти должны разобраться с этой сложной ситуацией за столом переговоров невоенным путем, при этом отказавшись «на время» от притязаний на полуостров Крым.

СБУ намерена разобраться с этими словами с точки зрения украинского законодательства и выяснить, была ли это просто неосторожно высказанная мысль, или предложение признать Крым российским.

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС