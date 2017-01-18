Lexus установил рекорд продаж в России в 2016 году

18 Января 2017 17:48 59

Москва, 18 января. Японский производитель автомобилей Lexus установил рекорд продаж в России в 2016 году.

В прошлом году Lexus реализовал в России 24,117 тысячи автомобилей. Этот показатель на 19% больше, чем в 2015 году. Как передает агентство «Автостат», рыночная доля марки составила 1,7%: на 0,4 процентных пункта больше предыдущего года. В премиум-сегменте доля Lexus выросла на целых 12,7 процентных пункта и составила 16,1% рынка.

Отмечается, что самой популярной моделью марки Lexus у россиян в 2016 году стал кроссовер RX.

Ранее в «Автостате» сообщили, что за минувший месяц 25 автопроизводителей изменили цены на свою продукцию.