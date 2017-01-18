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Новороссия

Главы ДНР и ЛНР нацелились на интеграцию с РФ

18 Января 2017 17:53
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Главы ДНР и ЛНР нацелились на интеграцию с РФ

Симферополь, 18 января. Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поддерживают курс на интеграцию с Российской Федерацией. Об этом политики заявили в ходе своего визита в Крым.

«Мы уже сделали свой выбор более 360 лет назад, и теперь, ввиду сложившихся политических событий, нам не дают вернуться к себе домой», — подчеркнул Плотницкий.

Непосредственно Захарченко рассчитывает на то, что интеграция республик с РФ будет завершена в 2017 году.

Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко объяснил, что объединению Донецкой и Луганской народных республики мешает ряд обстоятельств.

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Василий Съедин

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