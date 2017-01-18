В «Роснефти» объяснили все, что нужно знать о мигалке Сечина

18 Января 2017 18:02 48

Москва, 18 января. Глава «Роснефти» Игорь Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК и как государственный чиновник имеет право передвигаться на автомобиле со спецсигналами. Об этом сообщил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

«Он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль», – заявил Леонтьев «Би-би-си».

При этом он не стал отвечать на вопрос о наличии у Сечина мигалки.

Ранее СМИ сообщили, что Сечин якобы является единственным руководителем госкомпаний и корпораций, использующим мигалку. При этом в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию Леонтьев, как передавал телеканал «Дождь», использовал бранное слово и заверил в «неизменном почтении».