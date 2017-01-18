Крещение — 2017: смысл праздника, как и где окунаться в прорубь, крещенские запреты

Девятнадцатого января Русская православная церковь отмечает двунадесятый (один из двенадцати важнейших) праздников — Крещение Господне или Богоявление.

Смысл праздника Богоявление

Богоявление — это один из древнейших христианских праздников (наряду с Пасхой и Пятидесятницей), посвященный событиям, связанным с Рождеством Христовым и последующими событиями жизни Иисуса Христа.

В более поздние времена в православии праздник Богоявления соединился по смыслу с Крещением Господним, потеряв первоначальную связь с рождественскими событиями. В современном православии Богоявление и Крещение — это названия одного и того же праздника. Сюжет праздника — Крещение Иисуса Христа в реке Иордан при помощи пророка Иоанна Крестителя.

Богоявление — это явление Бога во время Крещения в полноте Троицы (Бог-сын крестился, Бог-отец говорил с ним с небес, Бог-святой дух сходил в виде голубя).

Крещенские проруби

Дословно Крещение в переводе с греческого — это погружение в воду. В память о Крещении Иисуса — крещение — это первое и важнейшее христианское таинство, которое приобщает человека к церкви.

В Крещенский сочельник — вечером 18 января — проводится освящение воды в храмах. 19 января — в сам праздник Крещения — водосвятие проводится на открытых водоемах — реках, озерах, прудах и т.д.

Верующие считают, что в крещенскую ночь все земные воды становятся святыми, божественными. Крещенская вода считается целебной, христиане также верят, что окунание в освященную прорубь смывает с человека грехи, совершенные за предыдущий год. В храмах освященную воду можно набирать до 27 января, и верующие стараются запастись святой водой на весь будущий год, до следующего Крещения.

Когда можно купаться в проруби на Крещение — 2017

Русская православная церковь благословляет крещенские купания с 20 часов 18 января до 8 утра 20 января.

Правила крещенских купаний

Купаться можно только в специально оборудованных прорубях у берега, желательно, под присмотром сотрудников МЧС или полиции и дружинников.

Нельзя пить алкоголь до погружения в прорубь и нежелательно делать это после совершения обряда.

Людям с сердечно-сосудистыми, легочными и другими заболеваниями следует соблюдать особую осторожность и желательно перед крещенским купанием проконсультироваться с врачами. Помните, крещенские купания не являются обязательными, и церковь не благословляет купание в ущерб здоровью.

Перед походом к иордани (так на Руси издревле называют проруби для крещенских купаний, вырубленные во льду в виде православного креста) следует поесть, а непосредственно перед погружением в прорубь нужно разогреться, сделав небольшую разминку.

К проруби нужно подходить в удобной, нескользящей и легкоснимаемой обуви.

Ни в коем случае нельзя нырять, нежелательно окунаться с головой во избежание переохлаждения и возможного резкого сужения сосудов головного мозга.

Нельзя находиться в иордани долее минуты, чтобы избежать переохлаждения.

После купания нужно сразу растереться и надеть сухую теплую одежду.

Следует внимательно следить за детьми и не допускать их самостоятельного погружения в прорубь. Участие детей в крещенских купаниях находится в зоне ответственности родителей и, по мнению медиков, не несет серьезных угроз здоровью несовершеннолетних.

Где можно купаться на Крещение в Москве и в Санкт-Петербурге.

В Москве на Крещение оборудовано более 60 купелей в разных районах города, в Санкт-Петербурге самая большая городская иордань по традиции устроена у Иоанновского равелина Петропавловской крепости на Неве. Всего в Петербурге откроется около двух десятков купелей в разных районах города и в ближайших пригородах.

Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей «Крещение-2017: крещенские купания, адреса иорданей в Москве и Петербурге».

Крещенские правила и запреты

В народе Крещение носило название Водокрещи — это день народного календаря, также приходящийся на 19 января (6 января по старому стилю). В этот день заканчивались Святки, совершалось освящение водоемов, люди купались в проруби и начинали готовиться к зимнему свадебному сезону.

Из народных крещенских запретов известны такие: