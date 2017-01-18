Крещение — 2017: смысл праздника, как и где окунаться в прорубь, крещенские запреты

Девятнадцатого января Русская православная церковь отмечает двунадесятый (один из двенадцати важнейших) праздников — Крещение Господне или Богоявление.
Богоявление — это один из древнейших христианских праздников (наряду с Пасхой и Пятидесятницей), посвященный событиям, связанным с Рождеством Христовым и последующими событиями жизни Иисуса Христа.
В более поздние времена в православии праздник Богоявления соединился по смыслу с Крещением Господним, потеряв первоначальную связь с рождественскими событиями. В современном православии Богоявление и Крещение — это названия одного и того же праздника. Сюжет праздника — Крещение Иисуса Христа в реке Иордан при помощи пророка Иоанна Крестителя.
Богоявление — это явление Бога во время Крещения в полноте Троицы (Бог-сын крестился, Бог-отец говорил с ним с небес, Бог-святой дух сходил в виде голубя).
Дословно Крещение в переводе с греческого — это погружение в воду. В память о Крещении Иисуса — крещение — это первое и важнейшее христианское таинство, которое приобщает человека к церкви.
В Крещенский сочельник — вечером 18 января — проводится освящение воды в храмах. 19 января — в сам праздник Крещения — водосвятие проводится на открытых водоемах — реках, озерах, прудах и т.д.
Верующие считают, что в крещенскую ночь все земные воды становятся святыми, божественными. Крещенская вода считается целебной, христиане также верят, что окунание в освященную прорубь смывает с человека грехи, совершенные за предыдущий год. В храмах освященную воду можно набирать до 27 января, и верующие стараются запастись святой водой на весь будущий год, до следующего Крещения.
Русская православная церковь благословляет крещенские купания с 20 часов 18 января до 8 утра 20 января.
В Москве на Крещение оборудовано более 60 купелей в разных районах города, в Санкт-Петербурге самая большая городская иордань по традиции устроена у Иоанновского равелина Петропавловской крепости на Неве. Всего в Петербурге откроется около двух десятков купелей в разных районах города и в ближайших пригородах.
Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей «Крещение-2017: крещенские купания, адреса иорданей в Москве и Петербурге».
В народе Крещение носило название Водокрещи — это день народного календаря, также приходящийся на 19 января (6 января по старому стилю). В этот день заканчивались Святки, совершалось освящение водоемов, люди купались в проруби и начинали готовиться к зимнему свадебному сезону.
Из народных крещенских запретов известны такие: