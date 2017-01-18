Минобороны РФ рассказало, как коалиция США сгоняет боевиков ИГ из Мосула в Пальмиру

Москва, 18 января. Боевики «Исламского государства», которых иракские войска выдавили из Мосула, начали вновь стягивать силы к сирийскому городу Пальмира, пользуясь бездействием возглавляемой США коалиции.

Об этом в среду заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал- лейтенант Сергей Рудской, выступая перед журналистами.

По его словам, террористы почти беспрепятственно перебрасывают через границу оружие, технику и живую силу, не встречая никакого противодействия со стороны западных стран. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

«Действия коалиционной группировки, возглавляемой США, под иракским городом Мосул во многом свелись к выдавливанию в восточную часть Сирии, значительных сил ИГИЛ в направлении Пальмиры, Дейр-Эз-Зора, а также приграничного с Турцией город Эль Баб», — отметил Рудской.