Усиление миссии ОБСЕ в Донбассе: табельное оружие против киевской машины для убийства

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна на увеличение числа наблюдателей ОБСЕ в Донбассе и допускает возможность их вооружения. Об этом глава российской дипломатии сообщил на совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

«Необходимо усилить и сделать круглосуточным контроль на линии соприкосновения и в местах складирования тяжелых вооружений, куда они должны быть отведены в соответствии с минскими договоренностями. Мы готовы к тому, чтобы увеличить число наблюдателей на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность им носить личное стрелковое оружие», — пояснил Сергей Лавров.

При этом российский министр иностранных дел особо отметил, что вооружение представителей ОБСЕ еще не означает их переформатирование в полицейскую миссию, поскольку это противоречило бы условиям «Минска-2». «В минских соглашениях предусмотрено, что Украина обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка. Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка в Донбассе в этих условиях не требуется», — резюмирует Лавров.

Что будет означать для ситуации в Донбассе появление у наблюдателей ОБСЕ оружия? Как скоро подобная инициатива может быть воплощена в жизнь? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к Андрею Кошкину, военному эксперту, заведующему кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова.

Проблема вооружения представителей ОБСЕ в Донбассе, напоминает военный аналитик, обсуждалась в течение 2016 года. У каждой стороны к ней был свой подход. Так, киевская власть требовала и продолжает требовать организации в Донбассе вооруженной полицейской миссии. Фактически Украина настаивает на введении в Донбасс международного военного контингента, при этом Киев предъявляет специальное требование, чтобы в его составе не было российских военнослужащих. Понятно, что подобный подход к урегулированию ситуации на линии соприкосновения сторон неприемлем как для народных республик, так и для Москвы.

«Наш министр иностранных дел говорит совершенно об ином. Собственно, Сергей Лавров и до сегодняшнего дня уже не раз акцентировал нашу точку зрения по этому вопросу. Речь идет лишь о том, чтобы вооружить представителей ОБСЕ личным оружием, чтобы в непростой ситуации на линии соприкосновения они могли защитить себя. Вот и все. Понятно, что это не предполагает предоставление им тяжелого вооружения, дабы они могли проводить какие-то рейды и спецоперации по разведению и разграничению войск враждующих сторон конфликта. На подобное никогда не пойдет и сама ОБСЕ. Данной организации не нужны какие-то дополнительные контрольные функции в Донбассе. Речь сейчас идет лишь об обеспечении личной безопасности работников специальной мониторинговой миссии», — отмечает Андрей Кошкин.

О необходимости подобных мер говорилось уже неоднократно. Сейчас работа наблюдателей ОБСЕ в Донбассе чрезвычайно осложнена. Базовый сценарий их работы выглядит так: наблюдатели ОБСЕ подъезжают к какому-нибудь складу или участку на линии разграничения, начинается стрельба, и они тут же вынуждены покинуть территорию, так как она становится опасной зоной. «Присутствие у наблюдателей ОБСЕ личного стрелкового оружия, как и сказал Лавров, повысит эффективность их работы. Договоренности, прописанные в «Минске-2», также от этого только выиграют», — продолжает военный эксперт.