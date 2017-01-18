Минобороны РФ раскрыло планы ИГИЛ по уничтожению памятников в Пальмире



Москва, 18 января. Боевики ИГ наращивают объем взрывчатых веществ в районе сирийской Пальмиры для уничтожения культурных памятников, сообщили в Генштабе ВС РФ.

Террористы ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — организация запрещена в России как террористическая) наращивают объем взрывчатки в Пальмире, чтобы уничтожить исторические памятники. Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал- лейтенант Сергей Рудской. По словам представителя оборонного ведомства, боевики ИГ перебрасывают в Пальмиру большое количество взрывчатых веществ. Целью террористов является атака на мировое культурное наследие сирийского города, подчеркнул Рудской.