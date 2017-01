Оторванный от реальности: станет ли ближневосточная политика Трампа провальной

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Trump’s Middle East policies will be driven by his instincts and loose relationship with reality («Политикой Трампа на Ближнем Востоке будет управлять интуиция и нарушенная связь с реальностью»), опубликованной интернет-версией британской газеты The Telegraph.

Когда Дональд Трамп войдет в Овальный кабинет в пятницу, он найдет стопки бумаг об острых и срочных проблемах Ближнего Востока. Я думаю, он не прочтет ни одной из них. Потому что единственное, что мы знаем о процессе разработки политики Трампа абсолютно точно, — это что она покоится на твердом убеждении, что Дональд Трамп всегда знает, как лучше.

Это представляет беспрецедентный вызов для членов кабинета министров и советников, которым будут нужны быстрые решения президента по поводу сломленного и нестабильного Ближнего Востока, охваченного гражданской войной и джихадистским терроризмом, — ряда проблем, хуже которых не видел ни один из его предшественников.

План Трампа по Ближнему Востоку, как и многие другие, противоречивый и запутанный. По Ирану он хочет отказаться от ядерной сделки. Он хочет уничтожить ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) путем достижения договоренности с Россией, променять борьбу против режима Башара Асада на совместные усилия против «Исламского государства». Хотя ни Россия, ни Асад не борются с ИГИЛ. Трамп также хочет ограничить пагубное влияние Ирана в регионе и противостоять «Хезболле» — правильно определяя это как угрозу номер один для ключевых американских союзников, таких как Израиль, Саудовская Аравия и страны Персидского залива. Но сделка, которая оставляет Асада и его союзников под покровительством России, является стратегической победой Ирана, укрепившего шиитское влияние и контроль по всему Йемену, Ираку, Сирии и Ливану.

Трамп укрепил свои произраильские взгляды, объявив, что посольство США переедет в Иерусалим, но он также говорил о важности нейтралитета в израильско-палестинском конфликте. Он призвал Барака Обаму наложить вето на недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, но при этом предположил использовать свои легендарные навыки ведения переговоров, чтобы поспособствовать заключению соглашения между Израилем и Палестиной.

Ничего из этого не складывается в целостный набор мер для достижения долгосрочных решений серьезных конфликтов. Но аналитики, которые стремятся понять, как из этого можно вывести последовательную стратегию, упускают кое-что из виду. «Президент-Твиттер» заботится об имидже и воздействии, руководствуясь своим чутьем. Трамп не заинтересован в долгосрочных перспективах, и этот подход подкрепляется его слабой связью с реальностью.

Уютные объятия Трампа с Путиным означают, что он не будет противодействовать происходящему в Сирии. Иран и «Хезболла» продолжат доставлять шиитов в бывшие суннитские районы. Режим Асада и его иранские союзники медленно вернут контроль в ключевых сирийских регионах с российской помощью. Трамп может даже повторить российскую риторику и объявить очередное перемирие мирным урегулированием конфликта. Но мятежи, организуемые суннитами и возглавляемые ИГИЛ и «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена в РФ), будут дымиться годами.

Трамп будет продолжать борьбу против ИГ и сможет даже усилить вовлеченность США. Ракка и Мосул со временем падут, и он провозгласит конец исламского государства своей победой. Но боевики ИГИЛ могут рассеяться по всей территории и создать новую базу на Синае. Иностранные боевики могут заполонить страну и использовать свои боевые навыки для городского терроризма.

В отношении Ирана Трамп может упрочить реализацию существующей ядерной сделки, сделать более строгими положения об инспекции и упорно добиваться выполнения резолюций ООН, запрещающих ракетные разработки. Он может выставить это как гораздо более жесткую позицию и, если он наберется воинственной риторики, создать иллюзию совершенно иной политики в отношении Ирана.

В Израиле перемещение посольства США — старинный ход Трампа, он может прозвать себя «самым произраильским президентом в истории» и, для максимального эффекта, сделать это в июне к 50-летию объединения города под контролем Израиля после 19 лет Иорданской оккупации. Палестинцы угрожают серьезными последствиями, и международное сообщество раскритикует такой шаг, но все это не может соперничать с аплодисментами и лестью, которые Трамп получит от республиканцев при каждом упоминании об этом шаге.

У израильского премьер-министра Трамп может вызвать смешанные чувства. Когда Обама раскритиковал его по левому флангу, он сказал своим правым партнерам по коалиции, что у него нет места для маневра на Западном берегу. Трамп спокойно относится к израильскому поселенческому проекту и может заставить Нетаньяху, наконец, сделать выбор. Должен ли он поддерживать все израильские общины на Западном берегу, легальные и нелегальные, и навсегда оставить палестинское государство под сомнением? Или он будет на стороне центристов и воспользуется моментом, чтобы обратиться к США за одобрением самых крупных населенных пунктов недалеко от барьера безопасности в Израиле?

Этот смелый шаг может стать первым на пути к «окончательной сделке» Трампа — реального сосуществования двух государств. Такая сделка потребует от палестинцев принятия израильского мирного предложения, а также участия суннитских арабских государств, чтобы стать всеобъемлющей. Но, как и многие проблемы на Ближнем Востоке, реальный вопрос в том, будет ли Трамп вкладывать время и усилия в сложное предприятие, которое может никогда не принести ему крупную победу, которую он так жаждет.