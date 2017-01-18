Новости Новороссии: новый случай мародерства ВСУ в Донбассе, в ЛНР восстановлена школа

Донецк/Луганск, 18 января. Мародеры ВСУ открыли огонь по полицейскому автомобилю в Донбассе, в ЛНР вернулась к работе разрушенная огнем украинских «Ураганов» школа.

Украинские мародеры открыли огонь по полицейским в Донбассе

В подконтрольном украинским войскам населенном пункте Золотое военнослужащие ВСУ открыли огонь по полицейскому автомобилю, приехавшему на вызов местной жительницы, сообщившей о факте мародерства. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. Во время бегства от сотрудников правоохранительных органов военнослужащие 24-й бригады ВСУ открыли, по словам представителя силового ведомства ЛНР, прицельный огонь по полицейскому автомобилю, после чего скрылись.

Необходимо отметить, что начальник управления народной милиции Олег Анащенко уже заявлял несколько дней назад, что украинское командование скрывает факты насилия и мародерства в отношении мирных жителей со стороны своих военнослужащих в зоне т. н. АТО.

Разрушенная снарядами ВСУ луганская школа вернулась к работе

Разрушенная обстрелом со стороны ВСУ в феврале 2015 года школа №10 города Зоринск возобновила работу после капитального ремонта. В среду в населенном пункте прошла торжественная церемония открытия учебного заведения, которое два года назад было фактически стерто с лица земли огнем реактивных систем залпового огня «Ураган».

В результате восстановительных работ школа получила современную систему вентиляции и кондиционирования воздуха в спортивном зале и столовой, насосную станцию и емкости запаса воды, обеспечивающие бесперебойное водоснабжение всего школьного комплекса, обустроенную столовую и новую мебель в 26 учебных классах, а также медицинский кабинет и помещения в административной части здания.

Принимавший участие в церемонии заместитель председателя совета министров ЛНР Александр Дробот поблагодарил всех, кто внес свой вклад в восстановление школы, особо отметив роль России в этом процессе.

В свою очередь, глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов признал, что после первого посещения разрушенной огнем ВСУ школы не мог даже представить, что ее можно будет восстановить, да еще и в столь короткий срок. Михайлов также выразил благодарность родителям учащихся, которые также участвовали в возрождении школы.

Напомним, что в феврале 2015 года отступавшие из Дебальцево подразделения ВСУ выпустили по школе три фугасных снаряда из установки «Ураган». В результате оказалась разрушена часть перекрытий, повреждены несущие конструкции, кровля, а также выбита большая часть окон.

В конце июня 2015 года глава ЛНР Игорь Плотницкий распорядился выделить на возрождение школы 200 тысяч гривен. Учащиеся школы во время восстановительного процесса занимались в две смены в помещениях школы искусств и дома культуры.

Итальянский писатель-антифашист презентовал книгу о событиях в Донбассе

Между тем в Риме писатель-антифашист Сильвио Маркони провел презентацию своей книги «Донбасс: черные нити памяти прерваны» для активистов антифашистских движений Италии. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на члена Совета федерации профсоюзов ЛНР Андрея Кочетова.

Участвовавшие во встрече члены «Итальянской международной ассоциации партизан» и «Антинацистского комитета Донбасса», а также неравнодушные граждане Италии говорили в ходе обсуждения книги о том, сколько бед принесла военная кампания, развязанная киевским правительством в Донбассе. Кочетов отметил, что участники встречи с большой тревогой следят за развитием ситуации в регионе и открыто выражают свою поддержку жителям ДНР и ЛНР.

Помимо обсуждения конфликта на юго-востоке Украины, участники презентации исполнили песню «Катюша» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 в районе Сочи, среди которых были 64 музыканта дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, в том числе руководитель коллектива Виталий Халилов.

Ранее представители профсоюзов ЛНР передали книгу «Донбасс: черные нити памяти прерваны» в библиотечный фонд Луганской республиканской универсальной научной библиотеки им. Горького.