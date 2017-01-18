Тела пилотов Boeing, упавшего под Бишкеком, передали Турции

Бишкек, 18 января. Турецкой стороне передали тела грузового самолета Boeing-747, упавшего под Бишкеком. Об этом сообщили в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

«Все четыре пилота опознаны, они переданы сотрудникам посольства Турции, и сегодня ночью, как ожидается, их тела будут отправлены на родину», — заявили в штабе.

Сегодня к расследованию причин происшествия подключились эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который займутся расшифровкой двоих черных ящиков, обнаруженных на месте катастрофы, передает ТАСС.

Напомним, в результате авиакатастрофы грузового самолета Boeing-747 турецких авиалиний погибли 38 человек. Воздушное судно следовало рейсом Гонконг — Бишкек — Стамбул и потерпело крушение при заходе на посадку в аэропорту «Манас».