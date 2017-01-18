Безопасность населения Алеппо обеспечивает российская военная полиция

Москва, 18 января. Обеспечить порядок в сирийском городе Алеппо помогла российская военная полиция, заявил начальник главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил России генерал- лейтенант Сергей Рудской.

«При содействии офицеров российской военной полиции в освобожденных от террористов районах Алеппо воссозданы органы охраны правопорядка, налажена их работа по обеспечению безопасности населения», — констатировал представитель российского генштаба.

Кроме того, российские военные разминировали более 200 социально значимых объектов города, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, а также обезвредили 26,395 тысячи взрывоопасных предметов.

«Российские офицеры продолжают работу, направленную на восстановление мирной жизни и в других районах Сирии», — обратил внимание Рудской.

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