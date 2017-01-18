Адвокат: Сноуден может получить российское гражданство

Москва, 18 января. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден может получить российское гражданство, так как у него есть на это все юридические основания. Об этом заявил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в комментарии RT на русском.

«Что касается прошения гражданства, этот вопрос будет решать лично Эдвард Сноуден», — заявил Кучерена.

Он также добавил, что в настоящее время Сноуден занимается вопросом получения вида на жительство.

Стоит напомнить, что в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы спецслужб США, после чего был вынужден попросить убежище в России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года.