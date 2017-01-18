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Танкисты ЗВО апробировали новые тепловизоры и приборы ночного видения
Россия

Танкисты ЗВО апробировали новые тепловизоры и приборы ночного видения

Сегодня 17:34
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Танкисты ЗВО апробировали новые тепловизоры и приборы ночного видения

Мулино, 18 января. Мотострелки и танкисты Западного военного округа отработали маневры и ночные стрельбы на полигоне в Нижегородской области.

Перед бойцами была поставлена задача в ночное время суток удержать свои оборонительные позиции перед натиском условного противника, после чего нанести массированный контрудар. Огонь по противнику велся из всех видов стрелкового оружия, а также штатного вооружения боевых машин пехоты и 125 миллиметровых башенных орудий танков Т-72БЗ. На учениях активно применяли тепловизоры, приборы ночного видения и беспилотные летательные аппараты. В тренировке были задействованы порядка 500 военнослужащих и около 50 единиц боевой техники.

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Алексей Громов
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