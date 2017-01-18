ИГИЛ готовит жителям Дейр эз-Зора настоящий геноцид — Генштаб ВС РФ

Москва, 18 января. Террористы ведут непрекращающийся штурм позиций правительственной армии Сирии в районе города Дейр эз-Зор. Об этом сегодня заявил руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Рудской рассказал о сложной обстановке в районе сирийского города, который уже около трех лет осаждается боевиками запрещенной в РФ организации «Исламское государство».

«Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждет настоящий геноцид. Население Дейр эз-Зора может быть полностью истреблено», — подчеркнул он.

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