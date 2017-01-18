Сирия: Минобороны РФ сообщило о снижении числа нарушений режима перемирия

Москва, 18 января. Российская сторона зафиксировала снижение числа нарушений режима перемирия в зоне военного конфликта в Сирийской Арабской Республике. Об этом в среду сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС Российской Федерации Сергей Рудской.

«Прослеживается тенденция к сокращению количества нарушений за сутки», — отметил он.

По словам Рудского, это создает благоприятные условия для проведения межсирийских переговоров в Астане.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВКС РФ нанесли авиаудары по боевикам «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Сирии.

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