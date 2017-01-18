Ученые объяснили, почему голодание продлевает жизнь человека

Вашингтон, 18 января. Американские диетологи после масштабных исследований пришли к выводу, что умеренное голодание оказывает положительное влияние на человеческий организм и продлевает жизнь.

Группа американских ученых проводила исследования влияния голодания на организм живых существ в течение нескольких десятилетий. В качестве подопытных в эксперименте принимали участие макаки. Исходя из результатов опытов, диетологи пришли к выводу, что голодание оказывает положительный эффект на здоровье. Умеренное голодание становится одной из причин нормализации работы сердца, считают ученые. Более того, ограничивая себя в пище и садясь на рациональную диету, человек снижает риски появления раковых заболеваний.