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Путин пригласил Кудрина на первое в 2017 году экономическое совещание
Экономика

Путин пригласил Кудрина на первое в 2017 году экономическое совещание

Сегодня 17:06
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Путин пригласил Кудрина на первое в 2017 году экономическое совещание

Москва, 18 января. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин, который сегодня возглавляет Центр стратегических разработок, в среду принял участие в совещании по вопросам экономического развития.  Отметим, что экономиста пригласил на заседание лично президент РФ Владимир Путин.

«Я пригласил (Кудрина — прим. ФАН), имея в виду, что он занимается подготовкой программы будущего развития экономики», — цитирует российского лидера газета «Известия».

Напомним, что Владимир Путин в среду провел первое в этом году совещание по экономическому развитию. Глава государства в ходе своего выступления отметил, что в настоящее время наметились позитивные тенденции в российской экономике, однако они по-прежнему являются неустойчивыми. Он также призвал правительство сохранить низкий  уровень инфляции и безработицы в стране.

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Геннадий Плющев
#владимир путин #алексей кудрин
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