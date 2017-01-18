Крым на Донбасс менять не будем, выгрызем каждый метр нашей земли — Рада

Киев, 18 января. Украинские политики должны ревностно защищать территорию государства, а не спекулировать ею, заявила в Facebook вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

«Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца», — обозначила свою точку зрения украинский политик.

По мнению Геращенко, к Украине относятся Львов, Киев, Крым Донецк, Луганск. «Нельзя относиться к территории Украины как к своему избирательному округу: где поддерживают — за тех боремся, где не воспринимают — тех вычеркиваем», — написала Ирина Геращенко в соцсети.

По словам политика, цель действий — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины «в границах 2013 года».