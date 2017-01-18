Российские ученые раскрыли тайну Тунгусского метеорита

Москва, 18 января. Озера Чеко, которое находится в Красноярском крае, образовалось задолго до падения знаменитого Тунгусского метеорита. Об этом заявили эксперты Русского географического общества (РГО).

Согласно предварительной информации, пресное озеро сформировалось приблизительно 280 лет назад. Однако космический объект рухнул в данном районе 109 лет назад.

Напомним, в конце 2016 года представители Организации Объединенных Наций (ООН) приняли решение объявить 30 июня Международным днем астероида.

Читайте по теме: Ученый: Тунгусский метеорит – привет Земле с Юпитера