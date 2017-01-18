FAN-TV Лента новостей
Американские журналисты раскритиковали Трампа за «натянутые» отношения с прессой
Политика

Американские журналисты раскритиковали Трампа за «натянутые» отношения с прессой

Сегодня 17:10
898

Американские журналисты раскритиковали Трампа за «натянутые» отношения с прессой

Вашингтон, 18 января. Американские журналисты от лица пресс-пула Белого дома написали открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором они подвергли критике его общение с прессой.

Автором письма является главный редактор издания Columbia Journalism Review Кайл Поуп. Он видит отношения миллиардера с местными СМИ «натянутыми» и считает, что Трамп не должен препятствовать выполняющим профессиональные обязанности журналистам.

«Недавние сообщения, что ваш пресс-секретарь собирается убрать из Белого дома кабинеты для журналистов — последнее подтверждение того, что продолжалось всю предвыборную кампанию. Вы запрещаете новостным организациям писать о вас», — утверждается в письме.

При этом Поуп пожелал избранному президенту «счастливой инаугурации» от лица сотрудников всех американских СМИ, передает Газета.Ru.

Читайте также: Трамп объяснил, как Twitter помогает ему бороться с нечестными СМИ.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Озеров: Наши военнослужащие в Сирии понимают, что отступать некуда — позади Москва

Сегодня 16:50
140

Новости Новороссии: ВСУ готовят новое наступление в Донбассе, ДНР готовится к Крещению

Сегодня 16:41
246

Сирия новости 18 января 16.30: 75 боевиков ИГ уничтожены за 4 дня, десятилетний мальчик подорвался на мине террористов в Алеппо

Сегодня 16:30
278

В Госдуме прокомментировали слова Байдена о вмешательстве России в европейские выборы

Сегодня 16:28
193

Сирия сегодня: победа Путина и Шойгу, сирийский позор США, стенания Маккейна

Сегодня 16:24
363
Показать еще
Прямая трансляция

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Тела пилотов Boeing, упавшего под Бишкеком, передали Турции

17:31

Прокурор Москвы проверит глумливые посты Рынски о жертвах Ту-154

17:30

Крым на Донбасс менять не будем, выгрызем каждый метр нашей земли — Рада

17:24

Безопасность населения Алеппо обеспечивает российская военная полиция

17:24

Минобороны РФ раскрыло планы ИГИЛ по уничтожению памятников в Пальмире

17:24

Минобороны РФ рассказало, как коалиция США сгоняет боевиков ИГ из Мосула в Пальмиру

17:21

Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на ЧМ

17:20

ИГИЛ готовит жителям Дейр эз-Зора настоящий геноцид — Генштаб ВС РФ

17:17

Сирия: Минобороны РФ сообщило о снижении числа нарушений режима перемирия

17:17

Адвокат: Сноуден может получить российское гражданство

17:16

ВКС РФ и ВВС Турции начали в Алеппо первую совместную операцию против ИГ

17:11

Американские журналисты раскритиковали Трампа за «натянутые» отношения с прессой

17:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Тела пилотов Boeing, упавшего под Бишкеком, передали Турции
Читать
Закрыть