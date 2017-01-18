Американские журналисты раскритиковали Трампа за «натянутые» отношения с прессой

Вашингтон, 18 января. Американские журналисты от лица пресс-пула Белого дома написали открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором они подвергли критике его общение с прессой.

Автором письма является главный редактор издания Columbia Journalism Review Кайл Поуп. Он видит отношения миллиардера с местными СМИ «натянутыми» и считает, что Трамп не должен препятствовать выполняющим профессиональные обязанности журналистам.

«Недавние сообщения, что ваш пресс-секретарь собирается убрать из Белого дома кабинеты для журналистов — последнее подтверждение того, что продолжалось всю предвыборную кампанию. Вы запрещаете новостным организациям писать о вас», — утверждается в письме.

При этом Поуп пожелал избранному президенту «счастливой инаугурации» от лица сотрудников всех американских СМИ, передает Газета.Ru.

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