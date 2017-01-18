МИД Австрии считает, что ЕС не должен зависеть от президента США

Вена, 18 января. Глава внешнеполитического ведомства Австрии Себастьян Курц заявил, что политика Евросоюзе не должна зависеть о того, кто находится на посту президента США.

Австрийский дипломат сообщил, что Европейский союз должен самостоятельно проводить сильную внешнюю и внутреннюю политику без оглядки на Вашингтон. Многие проблемные вопросы, которые предстоит решить ЕС, появились еще до выборов Дональда Трампа, отметил глава МИД. Курц почеркнул, что США и ЕС в будущем ждет крепкое сотрудничество, сообщает RT на русском, однако Европа должна оставаться сильной и независимой.